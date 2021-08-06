Ekicioğlu, “Altyapı ve üstyapı çalışmaları ile yaşanabilir şehir çalışmaları yapıyoruz”

Şehirde Aşıkpaşa Mahallesi, Cumhuriyet İlkokulu civarı asfalt serim çalışması ve yağmurlama mazgal çalışması ile 1. Çarşı'da yapılan sert zemin çalışması yapılıyor. Başkan Ekicioğlu, “Anadolu'nun ortasında bulunan güzel Kırşehir'imizin daha güzel ve daha yaşanılır bir şehir olması için tüm birimlerimizle Kırşehir halkından aldığımız destekle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Alt yapı çalışmalarıyla sosyal ve kültürel yaşamada ivme kazandıracaklarını söyleyen Ekicioğlu, “UNESCO tarafından 2021 yılının Ahi Evran Yılı, 2021 Hacıbektaş Yılı ve 2021 Yunus Emre Yılı ilan edilmesi hem ulusalda hem de uluslararası alanda dikkatlerin Kırşehir'e bir kez daha çevrilmesine neden olmuştur. Şehrimizi toplumsal, coğrafi ve duygu birliğinin verdiği kazanımla ve tarihten gelen demokrasi mücadelesinin sunduklarıyla daha yaşanılır bir şehir yapmak için halkımızdan aldığımız destekle daha ileriye taşımak için tüm paydaşlarımızla hareket ediyoruz” diye konuştu.