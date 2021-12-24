Ekicioğlu: “Kırşehir, 102 yıl önce Atatürk'ü şehirde ağırlamanın onurunu yaşadı”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Kırşehirlilerin Mustafa Kemal Atatürk'ü 102 yıl önce ağırlamış olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Ekicioğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki temsil heyeti üyelerinin, milli mücadele ruhunu tüm Anadolu'ya yaymak amacıyla Ankara'ya giderken yol güzergâhı üzerinde olan illerde de temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Atatürk'ün birliktelik ruhunu Anadolu'da aşıladığını açıklayan Ekicioğlu, "Anadolu'da karargah olarak seçtikleri Ankara'ya geçerken 24 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir'e uğramışlardır. Soğuk bir kış günü Kırşehir'de Kılıçlı Köprüsü mevkiinde çoğu gençlerden oluşan kararlı ve inançlı Kırşehir halkı, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Heyet-i Temsiliye Üyelerini karşılayıp, Milli Mücadele kahramanlarını adeta bağırlarına basmış, Kurtuluş ve Kuruluş yolundan asla vazgeçmeyeceklerini bildirmişlerdir. Kırşehirliler o zor şartlar altında büyük bir kararlılık göstererek Anadolu Halkına önderlik eden, destan niteliğinde bir kurtuluş mücadelesi sonucunda ülkemizi bağımsızlığa kavuşturan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü ilimizde ağırlamanın onurunu 102 yıldır yaşıyor" ifadelerini kullandı.