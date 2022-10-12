Kırşehir'de kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, altın fiyatlarının dar bantta yükselişini sürdürmesi nedeniyle bazı vatandaşların düğünlerini ertelediğini belirtti.

Ekim ayında altın firmalarının altın alımları için ciddi indirime girerek işçilik maliyetini almadığını aktaran Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan, "Güzel bir düğün sezonu geçirdik diyemeyiz. Global kriz düğünleri de artan maliyetler nedeniyle azalttı. Bankalar kredileri kapattı. Krediler kapalı olunca insanlar kredi kartı ile taksitli altın alıyordu alamadı. Taksit sayılarının arttırılmasını istiyoruz. Taksit sayıları artmalı ki insanların alım güçleri kolaylaşsın" diye konuştu.

"Ekim ayı altın alım ayı olabilir"

Ekim ayında altın firmalarının ciddi oranda kampanyalar yaparak işçilik maliyetlerini almadıklarını aktaran Durukan, "Dünya markası firmalar perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri 'Çadır' adı altında alışveriş şenliği yapıyor. Ürünler bu günlerde işçilik maliyeti alınmadan satılacak. Başka bir firma 'Altın Günleri' yapıyor. Ekim ayı bizim gördüğümüz altın alma ayı gibi bir ay olacak. Ortalama 30 bin Türk lirası eden bir ürün ortalama 10 bin liraya kadar düşecek. Altına yatırım yapan insanlar kazanacaklar" şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşlar da altın alımlarında zorlandıklarını ve düğün sezonunu destekle geçirdiklerini söyledi.