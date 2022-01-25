Ekipler ulaşıma kapalı köye ulaşınca vatandaş kime teşekkür edeceğini bilmedi

Kırşehir'de geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren şehri etkisi altına alan yağış nedeniyle ulaşıma kapalı olan Mucur ilçesine bağlı Bayram Uşağı köylüleri, ekipleri karşılarında görünce nasıl teşekkür edeceğini bilemedi.

Kırşehir'de İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle dün kapanan 115 köy yolundan 88'ini ulaşıma açtı. Ekipler merkeze bağlı 2, ilçelerden Akçakent'te 5, Akpınar'da 3, Boztepe'de 2, Çiçekdağı'nda 7, Kaman'da 5 ve Mucur'da 3 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Her açılan köy yolu sonrası kar yağışının şiddetini yeniden arttırarak devam etmesiyle birlikte ekipler de vardiya sistemi ile çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir kapalı olan yollarının yeniden açılması hatta evlerinin önüne kadar ekiplerce kar küreme çalışmasının yapılması karşısında köylüler valilik, özel idare ve çalışan ekiplere teşekkür etti. Öte yandan köy yolları üzerinde kalan araçlara da özel idare ekipleri takviye kuvvet olarak gidiyor.

Öte yandan Kırşehir Valiliği ise akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli yağış beklentisi olduğunu kamuoyu ile paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada; 8-20 santim arasında yeni örtü beklendiği muhtemel risklere karşı ise dikkatli olunması tavsiye edildi.