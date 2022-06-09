Emniyet Müdürlüğü, muhtarlarla huzur toplantısı düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Murat Türesin; Kırşehir'de 21 mahalle muhtarının sorumluluk alanında huzuru sağlamada emniyet birimlerine yardımcı olduğunu söyledi. Toplantıda özellikle; sosyal medya yayın organlarında çıkan ve vatandaşı korku ile paniğe sürükleyen yazımlara itibar edilmemesi konuları üzerine görüşme sağlandı. İl Emniyet Müdürü Türesin; "Asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekir. Mal ve can kaybına karşı emniyet birimleri gerekli çalışmaları yapmaktalar. Özellikle Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle oluşması muhtemel hırsızlık olaylarına karşı da şüphe çeken durumların emniyet ekipleri ile paylaşılması önem arz etmektedir" dedi.

Muhtarların da görüşlerinin alındığı toplantıda ayrıca KADES uygulaması en iyi Narkotik Polisi Anne uygulamasının mahallelerde yaygınlaştırılması ve vatandaşların bilgilendirilmesi noktasında destek istendi.