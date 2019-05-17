Engelli 15 kişi bir günlüğüne asker oldu

Kırşehir'de engelli 15 kişi bir günlüğüne temsili asker oldu.

Kırşehir'de 15 engelli vatandaş 1 günlüğüne asker olarak yemin etmenin gururunu yaşadı.

Askeri Gazinoda düzenlenen engelli vatandaşların yemin törenine Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu il temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri başkanları, jandarma teşkilatı mensupları ile engelli vatandaşların aileleri katıldı.

Vali İbrahim Akın, törenin ardından yaptığı konuşmasında, “Engelli kardeşlerimiz 1 günlüğüne de asker olsa, bu gururu yaşama fırsatı buldular. Askerlik hepsine çok yakıştı. Her zaman dediğimiz gibi asıl engel kafadadır, iyi bir çalışmayla aşılamayacak engel yoktur. Bu vesileyle engelsiz günler diliyor, engelli çocuklarımızı sabırla büyüterek asker ocağına getiren ailelerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Engelli askerlerin and içmesi ve Yarbay Suat Orhan'ın yaptığı konuşma ile devam eden yemin töreni, Vali Akın ve beraberindeki protokolün engelli askerlere Terhis Belgelerini vermesi ile sona erdi.