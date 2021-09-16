Erdoğan: "2023'te Kırşehir gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekilliği seçimleri için yeni bir dönemin adresi olacak"

Erdoğan, “2023 Kırşehir'de; gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekilliği seçimleri için yeni bir dönemin adresi olacak" dedi.

2021 UNESCO Ahi Evran Ama Yılı kapsamında Kırşehir'de düzenlenen Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinliklerin ardından partinin il binasının açılışını yaptı. Açılışta konuşan Erdoğan, "Yaklaşık bin metrekarelik hizmet binasında bundan sonra inşallah Kırşehir'de çok daha farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız Yeni il başkanımız Seher hanımla beraber yeni yönetimle birlikte inşallah Kırşehir'de AK Parti'nin bu döneminin çok daha farklı olacağına inanıyorum. Her alanda olduğu gibi elbette siyasi faaliyetlerde de modern binalara sahip olmak gerekiyor. Bir mekana şeref katan, oradaki insanlardır. Yeni yönetim inanıyorum ki bu binaya yeni bir zenginlik ve güç katacaktır. İnşallah kapı kapı dolaşmak suretiyle girilmedik mekan, çalınmadık kapı bırakılmayacak. Böylece 2023 Kırşehir'de; gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekilliği seçimleri için yeni bir dönemin adresi olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da binanın hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından binanın açılışı yapıldı.