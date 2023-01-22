Eşi tarafından öldürülen polisin cenazesi memleketine gönderildi

Kırşehir'de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldüren polis memuru Aslı Y'nin cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.

Boşanmak üzere olduğu eşi Aslı Y. ile konuşmak için Ahi Evran Mahallesi'nde bir kafede buluşan Hüseyin E.Y. (33) iddiaya göre, aralarında tartışma büyüyünce tabancasıyla Aslı Y.'ye kurşun yağdırdı ardından tabancayla kendisine ateş etti. Aslı Y. hayatını kaybederken, Hüseyin E.Y. ise Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Polisin cenazesi memleketine gönderildi

Kırşehir mezarlıklar müdürlüğünde meslektaşları tarafından aileye teslim edilen Aslı Y'nin cenazesi, Malatya Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından aile mezarlığına defnedilecek. Hüseyin E.Y. ve Aslı Y'nin 5 yaşındaki çocuklarının ise olayın ardından devlet gözetiminde koruma altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, cep telefonuna yansıyan görüntülerde, Hüseyin E.Y.'nin eşi Aslı Y.'yi ağır yaraladıktan sonra bir süre telefonla konuştuğu ve ardından yerde hareketsiz yatan eşinin baş ucuna geçerek ateş ettiği görülmüştü.