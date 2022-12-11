Eski Milletvekili Dr. Mehmet Ali Altın için anma programı düzenlendi

Kırşehir'de 'efsane' olarak anılan 20. Dönem Anavatan Partisi Kırşehir Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Ali Altın, ölüm yıldönümünde anıldı.

Anma programına Prof. Dr. Mehmet Ali Altın'ın ailesi, yakınları, sivil toplum temsilcileri, siyasetçiler ve davetliler katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Ali Altın'ın oğlu Oguz Altın; "Babam mezara değil kalplere gömüldü. Onunla gurur duyuyoruz. İnşallah keyifli bir gece olur" dedi. Prof. Dr. Altın'la ilgili slayt sunumunun yapılmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Kırşehir Ustalar Topluluğunun Prof. Dr. M.Ali Altın'nın sevdiği parçaları seslendirmesinin ardından program sona erdi.