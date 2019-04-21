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Eski,Mucur İlçe Belediye Başkanı Arslan, son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir’in Mucur ilçesinde 1984-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan İsmet Arslan’ın cenazesi toprağa verildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde 1984-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan İsmet Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.


Geçirdiği çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden Arslan (75) için Mucur Belediyesi önünde tören düzenlendi.


Törende konuşan Mucur İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, "Değerli büyüğümüz eski belediye başkanımız ilçemize önemli katkılar vermiştir. Belediye başkanlığı döneminde ilçede önemli çalışmalara imza atarak, kalıcı eserler bırakmıştı. Yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.


Törenin ardından Emine Hatun Caminde kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi, Hamidiye mezarlığına defnedildi.

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