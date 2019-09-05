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Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk:

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahilik kutlamalarında Anadolu’nun en önemli motiflerini Kırşehir’de buluşturacaklarını söyledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahilik kutlamalarında Anadolu'nun en önemli motiflerini Kırşehir'de buluşturacaklarını söyledi.


Birlik Başkanı Öztürk, yaptığı açıklamada; “Hacı Bektaş'nın semahını, Yunus'un sevgisini, Ahi Evran'ın şed'ini, Türk Milletinin birlik ruhunu Ahilik kutlamalarında bir arada yaşatacağız. Fedakarca yaptığımız çalışmalarda esnafa faydalı hizmetler sunmak ve devletle millet arasında köprü kurmak istiyoruz”dedi.



Kardeş manasında kullanılan Ahiliğin manasına uygun şekilde yaşanması için çağrıda bulunan Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, fedakarca yaptığımız çalışmalarımızla, esnafımıza faydalı hizmetler sunmakta, esnaf ile devletimiz ve vatandaşımız arasında köprü oluşturmak gayretindeyiz. Ben değil biz olarak faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.


Kırşehirli vatandaşlar olarak hepimiz şehrimizin en güzel, en ferah ve en yaşanabilir hale gelmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizlere bu şehir atalarımızdan yadigardır bizler bize bırakılan yadigarı gücümüzün yettiği aklımızın erdiği kadar en güzel şekle getirmeye çalışmalıyız.Umut ediyorum ki bizden sonra gelen nesil de bizim bırakacağımız şehrimizi en güzel şekilde yönetecek ve temsil edecektir. “



Kırşehir merkezli yürütülen Ahilik haftası kutlamaları 16 Eylül tarihinde başlayıp 22 Eylül tarihinde de sona eriyor.

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