Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, “Ciro kaybı desteği başvuruları başlıyor”

Öztürk açıklamasında, "Yayımlanan tebliğ kapsamında destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27. 01.2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecek” dedi.

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin Türk Lirasından az ve 40 bin Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olacak.