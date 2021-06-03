Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, "Kurallara uyarak toplumsal hayata geçmeliyiz"

Öztürk, Kırşehir'de olduğu gibi Türkiye genelinde de kahvehanecilerin yaşadığı sorunun çözüleceğine inandığını belirtti. Sorunların birliktelik ruhu ile çözüme kavuşacağını aktaran Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, "Kahvehanelerin temel mantığı oyun oynanmasıdır. Kahvehane işletmecisinin beklentisi büyük. Sorunlarının da bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Hükümet tarafından açıklanan destek primleri de esnaflarımızın hesaplarına yatırılıyor. İşlemlerini yapamayan esnaflarımızın da işlerini birlik olarak yürütüyoruz"dedi.

Esnaflarımızın yerelde yaşadığı sorunları gerekli mercilere aktarıyoruz diyen Öztürk, "Komşu ülkelerde virüsün yayılım oranına göre biz ülke olarak daha iyi durumdayız. Bu zamana kadar istikrarın yanında olduk. Başka ülkemiz yok. Bu nedenle devletçe belirtilen kurallara uyarak virüs sorunundan da bir an önce kurtulma yoluna bakabilmeliyiz. Kurallara uymadan sorunların çözümleri de mümkün değil. Uygulanan kuralların tamamı da toplumsal hayatın hazanımı için"diye konuştu.

Öte yandan Kırşehir'de yerel medya esnafların ayakta kalabilmesi adına ekranlarında ücretsiz tanıtım çalışmaları başlattı. Esnafların tanıtım reklamları istemeleri halinde televizyon ekranlarında yayınlanıyor.