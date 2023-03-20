ESOB Başkanı Öztürk: "Emeklilikte prim eşitliği sağlanmalı"

Öztürk yaptığı basın açıklamasında; "TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkârların beklentileri henüz net olarak karşılanmadı" dedi. BAĞKUR ayrımı ve prim eşitsizliğinin kaldırılması gerektiğini aktaran Öztürk açıklamasında; “Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmek üzere hazırlanan yasa meclisten geçti. 2 milyonu aşkın vatandaşın sorunu çözüme kavuştu. Esnaf ve sanatkârlarımız için yıllardır dile getirdiğimiz BAĞKUR ayrımı ve prim eşitsizliği ortadan kaldırılmalıdır. Ekonominin yapı taşı esnaflarımız; gece - gündüz, hafta sonu, bayram dinlemeden, mesai saati gözetmeden iş yerinin başında duruyor, emeğini, alın terini ve sermayesini ortaya koyuyor ve emeklilik için yanında çalışan işçiden 5 yıl daha fazla beklemesi gerekiyor. Esnafımız 9 bin prim gününü doldurmadan emekli olamıyorken yanında çalışan işçi 7 bin 200 prim gününde emekli olabiliyor" diye konuştu.

Esnaf ve sanatkarlar, yeni bir yasal düzenleme ile sorunlarının çözülmesini bekliyor.