ESOB Başkanı Öztürk, "Esnafa SGK primlerinde destek olunmalı"

Öztürk, "işçi ve işverenin hakkı korunmalı. Esnaf bu noktada ciddi oranda destek beklemekte. Esnaflarımız zor bir süreçten geçti. Bu süreçte kiralarını, faturalarını, Bağ-Kur'unu ve istihdam ettiği çalışanlarının SGK primlerini ödemekte zorluk çekti"dedi. Pandemi sürecinin etkisinin geçmediğini aktaran Öztürk, açıklamasında; "Bu sürecin etkisi hala geçmiş değil. Yanında çalışan işçilerin de sigortalarını yapmak zorunda. Ancak esnafın güçlük çektiği bugünlerde SGK primlerini karşılaması mümkün olmuyor. Her zamanki talebimizi yinelemek istiyorum. Devletimiz esnafına destek olmak için SGK primlerinin yarısını ya da 3 yıllık primlerin tamamını karşılarsa işveren büyük bir yükten kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımız da açıklama yaparak işverenlere yardımcı olacaklarını söyledi. Bunun açılımı önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Esnafın da işçinin de rahat etmesi lazım. Şuan 2 bin 650 TL ödenen SGK primlerine zam gelirse esnafımız hiç altından kalkamayacak" diye konuştu.

Esnaf Odaları Birliği yönetimi istihdam sağlamak için düzenlemenin gerekli olduğunu düşünüyor.