ESOB'tan iş yeri kiralarına zam sınırlandırması çağrısı

Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan kanun düzenlemesiyle konut kiralarında yüzde 25 üzerinde zam yapılamadığını hatırlatan ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, benzer uygulamanın iş yeri kiralarında da olması gerektiğini söyledi. Öztürk, esnafların iş yeri kiralarını ödemekte zorluk içinde olduğunu belirtti. Esnafın ağır şartlar altında ezilmemesi gerektiğini aktaran Öztürk, “Esnaflarımızın kazancı eskisi gibi değil. Kirasını ödeyemediği için kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflarımız var. Bu ciddi bir sorundur. Elektrik, doğalgaz, prim ödemeleri derken öngörülemeyen kira artışları esnafı iflasa zorlamaktadır” dedi.

Esnafın dudak uçuklatan rakamlarda iş yeri kiralamak zorunda olduğunu anlatan Öztürk, "Esnaf, dudak uçuklatan fiyatlara dükkân kiralıyor ve günü kurtarmak için çalışıyorlar. Konutlara getirilen kira sınırlaması bu sorunun çözümü için iyi bir emsaldir. Kırşehir şartlarında yüzde 25 sınırı bile çoktur. Şehirlerin gelir dağılımına göre belirli sınırlamalar getirilmelidir. Esnafımız ödeyeceği kirayı bilmeli, buna göre ticaretini şekillendirmelidir. Esnaflar mülk sahibinin insafına bırakılmamalıdır. Gerekirse yargı yoluna gidecek güvencenin esnaflarımıza verilmesini istiyoruz. Serbest piyasa şartlarında zor tutunan esnaflarımıza kanunen daha olumlu yaklaşımlar bekliyoruz" dedi.