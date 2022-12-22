Ev değil cephanelik

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada çok sayıda tabanca ve mermileri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre kent merkezinde ikamet eden 2 kişiyi takibe alana jandarma ekipleri, yapılan teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucu evde yapılan aramada 2 yivli-setli tüfek, 1 av tüfeği, 4 tabanca, 1 tabancayı makinalı tabancaya dönüştürme aparatı, 15 şarjör, 507 yivli tüfek fişeği, 544 tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.