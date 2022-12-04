Evde çıkan yangında 101 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde, 101 yaşındaki Makbule U.'nun yalnız yaşadığı evinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan kontrolde, Makbule U.'nun cansız bedeni bulundu. Evde ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara'ya gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.