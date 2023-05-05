Eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Kırşehir'de eylem hazırlığında olduğu öğrenilen DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırşehir'de geçici ikamet eden yabancı uyruklu M.H., M.K.M. ve M.H.,'yi yapılan istihbarat çalışması sonrası düzenledikleri operasyonla ikametlerinde gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığında sorgulanan terör örgütü üyelerinin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Şüphelilerle birlikte ikametlerinde çok sayıda dijital dokümana da el konuldu.

İfadeleri alındıktan sora adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi.