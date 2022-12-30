EYT borçlanmasını öğrenmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Kırşehir'de, Erken Emeklilik Yasası olarak bilinen (EYT) de askerlik ve doğum borçlanmasını öğrenmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kırşehir SGK İl Müdürlüğü yoğunluğu aşabilmek için hafta sonunda da mesai yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT konusundaki açıklamalarından ardından Kırşehir SGK İl Müdürlüğünde de yoğunluk yaşandı. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve prim gün sayısını öğrenmek isteyen vatandaşlar bilgilenmek için SGK İl Müdürlüğünde kuyruklar oluşturdu. 2 günde binin üzerinde vatandaşın müracaat yaptığı il binasında yoğunluğun önüne geçebilmek için hafta sonu mesai uygulaması başlatıldı. Yasal engel olmaması için kuyruğun oluştuğu alanda evrak dolduran Necmi Elaslan isimli vatandaş; umutla bekledikleri EYT'nin gerçekleştiğini ve haberleri dikkatle takip ettiğini söyledi. Servet Akalan ise devletin milleti için çalıştığını aktardı. Bağ-Kur ile SGK arasında yatay geçiş sorununun da kaldırılmasını isteyen Ali Doğan Türkmen de açıklamasında, "EYT için bekliyoruz. Kendi emekliliğim için bekliyorum. Bağ-Kur ile SGK yatay geçiş için devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladığı açıklamasında; "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" demişti.