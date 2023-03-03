EYT yasalaştı, SGK çalışanlarının yoğun mesaisi başladı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin kabul edilmesinin ardından SGK çalışanlarının da yoğun mesaisi başladı.

Kırşehir'de Sosyal Güvenlik Kurumu önüne giden EYT'liler, kurum girişinde açılan bilgilendirme alanında bilgi alarak yasal sürecin nasıl ilerlediği konusunda bilgi sahibi oldu. Askerlik ve doğum borçlanmasını öğrenmek isteyenler, görevliler tarafından bilgilendirildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Teklifin birinci maddesi üzerinde, AK Parti ve MHP'nin ortak önergesi kabul edildi. EYT'liler olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar SGK'ya gitmeden de E-Devlet üzerinden işlemlerini yapabiliyor. Dilekçelerini veren ve mutluluklarını paylaşan vatandaşlar ise EYT işlemleri için SGK'ya gittiklerini ve kimliklerini alarak işlemlerini başlattıklarını söyledi.