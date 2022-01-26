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Fedakar 112 görevlisi hastayı sırtında taşıdı

Kırşehir’de 112 görevlisi Mucur ilçesinde kar nedeniyle ulaşımın zor olduğu yolda hastayı sırtında taşıdı.

Kırşehir'de 112 görevlisi Mucur ilçesinde kar nedeniyle ulaşımın zor olduğu yolda hastayı sırtında taşıdı.


112 Acil Servis ekipleri ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi 50. Sokak'ta yaşayan yatalak hasta Nazmiye Ö.'nün (85) rahatsızlandığı ihbarı ile harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine giden 112 ekibinde görevli personel, hastayı evinden sırtına alarak ambulansa götürdü. Mucur Devlet Hastanesi'ne götürülen hasta ön tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Tedavisi yapılan Nazmiye Ö., daha sonra taburcu edildi.

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