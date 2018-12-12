Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesinde ‘Matematik Eğitiminde Yenilik ve Farkındalık Çalıştayı' düzenlendi.

3-7 Aralık tarihlerinde 35 öğretmen ve öğrencinin katıldığı Uluslararası Fen ve Matematik Eğitimi Çalıştayı, Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi Koordinatörlüğünde yürütüldü.

Kırşehir'de düzenlenen çalıştaya; İspanya Luis, Jose Manuel Y Antonio Molina Galdeano C.B., Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi, Romanya-Lıceul Teoretic Lascar Rosettı,, Raducanenı, Çorlu IMKB Fen Lisesi İtalya-Lıceo Scıenze Umane “E.Gıanturco” okullarından öğretmen ve öğrenci katılım gösterdi.

Proje ile Bölgesel ve uluslararası bazda işbirliğini özellikle ortaklar arasında özendiren bir kurallar bütünü oluşturmak. İş hayatına atılması muhtemel bireylere gerçek hayatta bilimin kullanımı ile ilgili ön fikirler verebilmek.

İşbirliğini önceleyen müfredat içeriği oluşturup branşlarla ortak çalışmalar yürütmek ve uygulamaları paylaşmak. Her okulda proje kazanımlarını paylaşabilecek kapasitede öğretmenler yetiştirmek. Uluslararası işbirliğini öğretmen ve öğrenci bağlamında geliştirmek. Öğrencilerin özellikle sayısal temel becerilerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Proje toplantısında konuşan Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi Müdürü Nazlı Altaş, “Çalıştaya; İtalya, İspanya ve Romanya'dan gelen ortaöğretim öğrenci ve öğretmenleri ile Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi ve Çorlu İMKB Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerimiz katılıldı. Başarılı ve yararlı bir çalıştay oldu. Okulumuz 1998 yılında kurulmuş zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri; bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere açık, çevre ve ülke ihtiyaçlarına uygun, metotlu çalışan, sürekli olarak gelişen ve yenileşen, yabancı dil bilen, yeni teknolojiyi kullanan, yeni bilgiler üreten ve projeler hazırlayan, dünya ile yarışan, bilim adamı ve akademisyen yetiştiren yüksek öğrenim kurumlarına hazırlayan etkili ve nitelikli, çağdaş, demokratik bireyler yetiştirmeyi amaç edinen bir okuldur" dedi.