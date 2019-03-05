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Filistinli öğrenciler, Rektör Karakaya'yı ziyaret etti

Filistin Al-Quds Open Üniversitesinden KA107 Öğrenci Değişim Programı ile Filistinli öğrenciler KAEÜ’si Rektörü Prof.

Filistin Al-Quds Open Üniversitesinden KA107 Öğrenci Değişim Programı ile Filistinli öğrenciler KAEÜ'si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.


Filistinli öğrencilerin ziyaretine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı da eşlik etti. Ziraat Fakültesinde bir dönem eğitim öğretim görecek olan Filistinli öğrenciler, Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin oldukça önemli olduğunu Rektör Karakaya'ya anlatma imkanı buldu. Öğrencilerin değişim programı kapsamında yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlatan Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin yabancı uyruklu öğrenicilerin her türlü sorununun çözümünde onlara destek olduğunu ifade etti.

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