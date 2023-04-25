FTRM 1 Mayıs tarihi itibariyle robotik cihazlarla tedaviye başlıyor

Kırşehir'de, Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon merkezi robotik cihazlarla 1 Mayıs tarihinden itibaren tedaviye başlıyor.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Ali Güneş, Fizik Tedavi Hastanesinin yeni cihazlarla üst düzey sağlık hizmetini sunacağını ve fizik tedavi ve rehabilitasyonda Kırşehir'i tercih edilebilir bir merkez haline getireceğini belirtti. Sağlık Koordinatörü ve JEOKAREM Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Figen Tuncay ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitelerin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması konusunda pilot üniversite seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Pilot Üniversitesi Sağlık Koordinatörlüğü çerçevesinde Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi kurulmuştur" dedi.

Projenin amacından bahseden Prof. Dr. Tuncay, “Projenin en büyük amacı, ildeki jeotermal kaynak tedavisini yüksek teknolojik donanıma sahip Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamaları ile birleştirerek, nitelikli rehabilitasyon hizmeti vermek, toplum sağlığını geliştirmektir. 5 yıl önce başlanan ve tamamlanan projede, merkezimize kazandırılan, yüksek teknolojik cihazlarla “Robot kontrollü bilgisayar destekli yürüme cihazı” , “Vücut ağırlık destekli koşu bandına entegre yürüme cihazı”, ‘'Üst ekstremite (kol) robotik rehabilitasyon cihazı'', ‘'Sanal Gerçeklik'', ‘'Denge'' ve‘'İzokinetik test ve egzersiz cihazı'' ; inme, omurilik yaralanması, travmatik beyin hasarı olan hastalar ile multiple skleroz, parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıklar veya ortopedik hastalıklardan dolayı fonksiyonlarını ve yürüme yeteneğini kaybeden hastalarımıza yeteneklerin tekrar kazandırılması veya geliştirilmesi hedeflenmektedir" diye konuştu.