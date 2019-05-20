Gazeteci Demirbaş, Tıp Kongresinde bildiri sunacak

Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti Üyesi ve Cemiyetin kurucu Üyelerinden Soner Demirbaş, "Roland Barthes'ın Göstergebilimsel Serüven'i Odağında Göstergebilim ve Tıp" adlı bildirisiyle Tıp Kongresine katılacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalları tarafından düzenlenen on birinci toplantı 18-21 Haziran 2019'da Kırşehir'de yapılacak.

Demirbaş, sunumunu 20 Haziran 2019 Perşembe günü 13:45-15:15 saatleri arasındaki 10. Oturumda yapacak.

Kongrenin birinci günündeki açılış töreni ve oturumlar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi Kongre Merkezi'nde, sonraki günlerdeki oturumlar ise Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.