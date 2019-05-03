Gazeteci Şevket Güner'in, 'Kırşehir' kitabı yayınlandı

Kırşehir'in en eski gazetecilerinden Şevket Güner'in, 'Kırşehir' adlı yeni kitabı yayınlandı.

2003 yılında yayınladığı 'İnsanları ve Olaylarıyla Demokrasi Gazisi Kırşehir' adlı kitaptan sonra gazeteci Şevket Güner, ikinci kitabına 'Gazeteci Şevket Güner'le Kırşehir' adını verdi.

Araştırma-inceleme ve anılarından oluşan kitap hakkında konuşan Güner, yeni kitabında da Kırşehir'i her yönü ile anlatmaya çalıştığını söyledi.

Kırşehir'in siyasi, kültürel ve ekonomik yönlerini araştıran ve kitap haline getiren Güner, "Kırşehir'i her yönüyle anlatmaya çalıştığım bu kitabımda Kırşehir'in tarihini, kültürü, siyasi geçmişini, Kırşehir'e iz bırakmış unutulmaz kişileri ve değerleri kaleme aldım. Kırşehir'de yarım asra yakındır istikrarlı bir şekilde yayın hayatını sürdürdüğümüz gazetemizin de bana kattığı fikirlerden biri de Kırşehir tarihinde izler bırakan bazı konuların kitaplaştırılmasıdır."dedi.

Gazeteciliğe başladığı dönemlerden itibaren yaşadıklarını kitabına aktaran Güner, kitabın içeriğini şöyle anlattı;

"Geçmişten bugüne Kırşehir'in tarihsel süreci içinde ortaya çıkan birçok olay ve yaşanmışlıkların anlatıldığı kitapta; Gazetecilik Mesleğine Başladığım Yıllardan Bugüne, Kırşehir Tarihinde İz Bırakan Olaylar, Atatürk'ün Milli Mücadele Yolunda Kırşehir'i Ziyareti, Cevat Hakkı Tarım'dan 24 Aralık 1919, Eğitimci Sırrı Kardeş'in Kaleminden, Mustafa Kemal'in Kırşehir'e Gelişi, Cumhuriyet Tarihinde Yaşanan Bir İlk: Kırşehir'in İlçeliğe Düşürülmesi, Kırşehir'in İlçeliğe Düşürülmesinin Ardından Yaşananlar gibi önemli başlıkları Kırşehir tarihinde iz bırakan birçok konu ayrıntılarıyla ele alındı."