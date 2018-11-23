Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu: “Siyasetçiler, kayıtsız gazetecilik mesleğini icra edenlerle gazeteciliği meslek olarak seçenlerin ayrımında olmalı”

Kamuoyunda siyasi partilere aday olabilmek için başvuruların şaşalı şekilde yapılmaya başlanıldığını söyleyen Turpçu, gazetecilerinde yaşanılan bu süreçte verdikleri hizmet bedelini alması gerektiğini belirtti.

Basın ordusu ile aday adaylığı başvurusuna giden siyasetçiler olduğunu anlatan Turpçu, “Siyasi Partisi'nden belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclis üyeliği başvurularında bulunan yüzlerce aday adayı partilerinin il ve ilçe başkanlıklarına yaptıkları müracaatlarla başvurularını yaparlarken, kimi aday 3-5, kimi aday adayı tek başına, kimi aday ise, eş, dost, akraba ve kimisi de bir basın ordusuyla aday adaylığını kamuoyu önünde duyurmaya başladı.

Aday adaylık başvuruları sırasında ve sonrasında kimisi onlarca araçla açıklamanın yapılacağı il veya ilçe başkanlığına insan taşıyabiliyorsa kimi aday adayı, il ve ilçe başkanlıklarına şirin ve güçlü görünmek için binlerce liralık bağışlarda bulunuyorsa kimi aday adayları da aday olmak için birçok masrafı göze alıyorsa, basın mensupları da seçim süreci boyunca yaptığı hizmet ve emeğin karşılığını almalıdır”dedi.

Reklam olsun ve mevki alırım düşüncesi ile adaylık başvurularının da yapılmaması gerektiğini ifade eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu açıklamasında, "Kırşehir'in köylerine hizmet götürmek için aday adaylık başvuruları yapan il genel meclis aday adayları, ekonomik özgürlüğünüz yoksa teşkilatlarınıza, vatandaşa, seçmen kesimine siz kendinizi nasıl ispatlayacaksınız. Sırf reklam olsun diye, iktidar partisinden ileri günler için mevki ve makam alırım düşüncesiyle de aday adayı olmayın.

Gazetecilik mesleğini, büyük gayretler göstererek yapan meslektaşlarımızın emeklerine saygı duyun. Gazetelerinde sizlere yer veren, haber sitelerinde, radyolarında ve televizyonlarında sizlere yer ayıran basın mensuplarını aptal yerine koymayın.

Kamu görevi yapan gazetecilerin doğru, objektif, hızlı habercilik yapmalarını sağlayacak desteği; halk olarak, iş dünyası, siyasetçi, bürokrat, meslek odaları ve STK' lar olarak destek vermelisiniz. Objektifliğini kaybetmiş şantajla, tehditle, iftirayla günlük hayatımızın içine girmeye çalışan yayınların çoğalmaması için, Basın Ahlak Kuralları çerçevesinde yayın yapan tüm medya kuruluşlarının yanında olun emeklerine saygılı olun ki basın yaşasın” ifadelerini kullandı.