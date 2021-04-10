Gazeteciler, 'medya, kültür, sanat ve turizm' buluşmalarında Ahi diyarı Kırşehir'de konakladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sponsor olduğu “Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları” etkinliği kapsamında farklı şehirlerden gelen gazeteciler Kırşehir'de buluştu.

Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlayan 35 gazeteci Kırşehir'de tarihi alanları gezdikten sonra Ağalar Konağında Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun şehir anlatımını dinledi. CHP Kırşehir Milletvekili Metin ile Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nunda katılım sağladığı gezide; Ahi Evran Külliyesi, Neşet Ertaş Kültür Merkezi ve Neşet Ertaş'ın kabri gibi alanlarda gazeteciler gezdirildi.

Gazetecilere şehrin kültürel ve tarihi yapısı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ekicioğlu, şehrin Horosan'dan gelen Anadolu Erenlerinin de merkezi olduğunu söyledi. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ise Kırşehir Anadolu'nun kültürel değerini en önemli şehirlerinden birisi olduğunu ve bu güzelleri yerinde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Farklı bölgelerden şehre gelen gazetecilere yöresel ürünler ikramında bulunulurken çeşitli hediyelerde verildi.