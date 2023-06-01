Geleceğin elektrikli otomobil mühendisleri Kırşehir'de yetişiyor

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Turan Altıok, okullarına hibe edilen elektrikli otomobil üzerinde öğrencilerin merak ve gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü ve gelecekte de rahat iş bulabileceklerini söyledi. Altıok, "Öğrencilerimiz 'Gen Ahiler' yıl sonu etkinliği düzenledi ve 'Ahilik köşesi' açılışı yapıldı. Öğrencilerimizin bir yıllık emekleri de ödüllendirildi. Yapılan çalışmalar ve öğrencilerimizin istekli olması bizleri mutlu kılıyor" dedi.

Öğrencilerin elektrikli otomobil üzerinde çalışma yaptığını aktaran Altıok, "Gelişen teknolojiler üzerine öğrencilerimizi hazırlamak istiyoruz. Hibe edilen elektrikli otomobil üzerinde öğrencilerimiz gayret ve istekle çalışmakta. Öğrencilerimiz çalışmalarını sürdürecek ve motor teknolojileri bölümü öğrencileri de mezun olduktan sonra işlerine sahip olacaklar" diye konuştu.

Yusuf Aksoy adlı öğrenci ise hibe edilen otomobil üzerinde parçaları söküp takarak yapılış aşamaları üzerine bilgi edindiklerini belirtti.