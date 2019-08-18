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Genç kızın maganda kurşunu ile hayatını kaybetmesi

Tatil yapmak için Belçika’dan memleketi Kırşehir’e gelen 21 yaşındaki Gamze Boynuince’nin katıldığı sünnet düğününde maganda kurşunu ile hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Tatil yapmak için Belçika'dan memleketi Kırşehir'e gelen 21 yaşındaki Gamze Boynuince'nin katıldığı sünnet düğününde maganda kurşunu ile hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.


Kırşehir'in Çadırlı Hacıyusuf köyünde katıldığı sünnet düğününde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi 21 yaşındaki Gamze Boynuince hayatını kaybetmişti. Köyde yaşanan olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, köy muhtarının da aralarında olduğu 2 kişiyi gözaltına almış ve köyde detaylı inceleme başlatmıştı. Yapılan incelemeler ve toplanan deliller sonrası maganda kurşunuyla hayatını kaybeden genç kızın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan köy muhtarı Bayram Zengin ve akrabası T.Z., İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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