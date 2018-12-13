Gençler, A Basketbol karşılaşmaları sona erdi

Kırşehir'de okul sporları faaliyet programı içerisinde yer alan Gençler A ve Genç Kızlar A Basketbol müsabakaları tamamlandı.

Aşıkpaşa Spor Salonunda oynanan Genç Kızlar finali ve Genç Erkekler müsabakaları ile sonlandı.

Karşılaşmaların sonunda Genç Kızlar A Basketbolda Kırşehir Lisesi, Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesini 98-26 mağlup ederek genç kızlarda il birincisi oldu. İl ikincisi ise Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi oldu.

Erkeklerde müsabakasında ise Genç Erkekler A Basketbolda il birincisi Ahi Evran Anadolu Lisesi olurken, ikinci Kaman İMKB Fen Lisesi, üçüncü Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi ve dördüncü Özel Ekin Sınav Temel Lisesi oldu.?

Karşılaşmaların sonunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Emre Aslan tarafından verildi.