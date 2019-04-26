Gençler, Şehit Aileleri Derneği organizasyonu ile şiire doyacak

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda Kırşehirliler, 'Şehit Aileleri ve Gönüllüleri' projesi kapsamında şiir dinletisinde buluşacak.

Proje kapsamında düzenlenecek şiir dinletisi hakkında bilgi veren Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Toplumda farkındalık oluşturmak ve şehit aileleri ile Kırşehir'i bütünleştirmek için düzenleyeceğimiz şiir dinletisi ücretsiz olarak yapılacak. Gençlerimiz ve edebi kimliği ile sanatçılar, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde sahne alacak."dedi.

Ücretsiz gerçekleştirilecek 'Şiir Muhabbeti' adlı programla birlikte Kırşehir'de Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından hayata geçirilen proje sayısında da artış meydana geldi. Kırşehir'de; 'Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz', 'Unutulmayacak Vatan Evlatları', 'Şehit Aileleri ve Gönüllüler' projelerinin yanı sıra Şehitler Hatıra Ormanı oluşturarak şehrin en aktif faaliyet gösteren derneği olarak Türkiye'de Çanakkale, Diyarbakır gibi Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Dernekleri arasına girdi.

Yapılan etkinlikler ve projelerle Kırşehir'de şehit ailelerinin toplumla kaynaşması ve toplumsal duyarlılıkların arttırılması hedefleniyor.