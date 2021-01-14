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Gençlerin İyilik Ağacı projesi büyüyor

Kırşehir’de, yerel ve ulusal sorunların çözümüne karşı duyarlılığın arttırılması ve gençlerin etkileşim kurması amacıyla başlatılan ’İyilik Ağacı’ projesi gün geçtikçe büyüyor.

Kırşehir'de, yerel ve ulusal sorunların çözümüne karşı duyarlılığın arttırılması ve gençlerin etkileşim kurması amacıyla başlatılan 'İyilik Ağacı' projesi gün geçtikçe büyüyor.


Gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilerek iyilik yapmalarının alışkanlık haline dönüştürülmesi amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Gençlik Merkezleri üzerinden gençliğe yönelik olarak yürütülen proje toplumun her kesiminde uygulanıyor.


Çevre, halk sağlığı, güvenlik, eğitim, afet yardımlaşma gibi toplumun geliştirilmesinin amaçlandığı proje ile ihtiyaç sahiplerine yardım duygusunun geliştirilmesinin amaçlandığı proje ile Mucur ilçesinde gönüllü gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin'in de destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştı.


Gönüllü gençler, gençlik liderleri ve yetkili personelle birlikte aile ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette aile ile sohbet eden gençler kendileri tarafından aileler için hazırlanmış çeşitli hediyeler de takdim etti. Topluma yönelik gönüllülük esası ile yürütülen proje ile yardımlaşma duygusunun arttırılması hedefleniyor.

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