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Gençlik Merkezi gönüllülerinden çocuklara oyun terapisi

Kaman ilçesinden Gençlik Merkezi gönüllüleri, ’Merkezim Her Yerde’ projesi ile gittikleri köy okulunda çocuklara oyun terapisi uyguladı.

Kaman ilçesinden Gençlik Merkezi gönüllüleri, 'Merkezim Her Yerde' projesi ile gittikleri köy okulunda çocuklara oyun terapisi uyguladı.


Kırşehir'in Kaman ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri proje kapsamında köy Ortaokulu'nda halat çekme, ip atlama, yüz boyama gibi çeşitli etkinlikler ile çocuklar doyasıya eğlendi.


İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, Gençlik Merkezi gerçekleştirdiği bu etkinlik ile gençlerin yerel ve evrensel sorunlara karşı duyarlılığının arttırılması ve bu sorunların çözümünde aktif olarak yer almalarının sağlanması, kendi akranları başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanla etkileşim kurarak topluma karşı sorumluluk duygularını geliştirerek iyilik yapmalarının sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.

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