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Gençlik Merkezi öğrencileri, 'Çaya Geliyoruz' projesi ile öğrenci evlerine konuk oluyor

Kaman ilçesinde Gençlik Merkezinde görevli öğrenciler, ’Çaya Geliyoruz’ projesi ile öğrenci evlerine konuk oluyor.

Kaman ilçesinde Gençlik Merkezinde görevli öğrenciler, 'Çaya Geliyoruz' projesi ile öğrenci evlerine konuk oluyor.


Kaman ilçe Gençlik Merkezi lideri Rıza Ekinci gönüllü gençlerle birlikte öğrenci evlerini ziyaret ederek onların sorunlarına ortak olup destek sundu. Öğrencilerle sohbet eden ve Gençlik Merkezinin faaliyetlerini anlatan Ekinci, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik birçok projesi olduğunu projelerle birlikte gençlerin bir araya gelerek Türk Kültürünün önemli bir parçası olan misafirlik geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.


Ekici, "Bu tür projeler sayesinde gençlerimize Gençlik Merkezinde yaptığımız etkinlik ve çalışmaları da anlatma fırsatı buluyoruz. Bu gençlerimiz, daha sonra Gençlik Merkezimize gelerek bizlerle birlikte hareket ediyor ve birçok konuya öncülük ediyorlar."dedi.

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