Gıda ürünlerinde fiyat farkına karşı Ticaret İl Müdürlüğü denetimleri arttı

KIRŞEHİR (İHA) – Ticaret Bakanlığı tarafından market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler kapsamında Kırşehir'de de Ticaret İl Müdürlüğü denetim sıklıklarını arttırdı.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, şehirde denetimlerin bakanlığının öngörüsünde ve dijital ortamlarda kullanılarak sıklıkla yapıldığını vatandaş şikayetlerine de anında cevap verildiğini söyledi.

Serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışlarında ki uyuşmazlıklar il müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerce kontrol ediliyor.

Fatura çıkışları ve muhasebe kayıtlarının da kontrol edildiği denetimlere vatandaşında duyarlı davranmasının kendilerinin de işlerini kolaylaştırdığını söyleyen Ticaret İl Müdürü Dalgalı, “Bakanlığımız koordinesinde Kırşehir'de gerekli görülen çalışmaları yoğun olarak yapıyoruz. Amacımız, serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden denetimlerimizi sürdürmek”dedi.

Yapılan denetimlerde vatandaşın dijital ortamlardan yaptığı başvurularda etkili oluyor.