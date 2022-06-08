Göçmen: "Adalet ve liyakate önem verilecek"

Milli Yol Partisi GİK üyesi ve Kırşehir İl Başkanı Şevket Göçmen, adalet ve liyakat üzerine sağlam adımlar atılmadığı sürece Türkiye'de dengelerin değişmeyeceğini söyledi.

Partisinin MKYK toplantısına katıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Göçmen, "Ankara'da partimizin genel merkezinde yaptığımız toplantılar sonrası alınan ve ön görülen iki gerçek var. Birincisi 'adalet düzenin' sağlanması ikincisi ise 'liyakatle atamaların yapılıyor olması' bu iki unsur hayata geçirilmediği sürece Türkiye'de düzelme ve dengelerde de değişim olmaz" dedi. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın da 2 gün süreli toplantılara katıldığını ve partilerinin kuruluşundan itibaren her bölgede halkın içerisinde olan partililerin yaşanan sorunları aktardığını anlatan Göçmen, açıklamasında, "Türkiye'de partililerimiz halkın arasında geziyor. Yapılan görüşmeler ve istişareler sonrasında da genel merkezimize düşünceler aktarılıyor. Bizler halktan uzaklaşanların sorunlara da gerekli ölçüde çözüm bulacağını öngörmüyoruz. Endişelerimiz artık yerini gerçeklere bıraktı" diye konuştu.

Öğrenci, polis, asker, memur, çiftçinin yaşanan buhranlı dönem karşısında ses yükselttiğini anlatan Göçmen açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Sicil affı ile gelir dengesinde ki adaletsizliğin dışarıya bağımlılığı durdurarak ivedilikle üretime geçilmesi gerekir. Tarım ve hayvancılıkta çiftçi ekmeden borçlanıyor. Öğrenci, asker, polis ise özlük hakları noktasında ciddi sorunlar olduğunu anlatmakta. Bizler, dinlediğimiz toplum kesimleri ve gördüğümüz gerçekler karşısında çözüm önerilerimizi de anlatıyoruz. Zaman zaman da önerilerimizi basınla paylaşmaktayız. İttifaklar halkın sorunlarına çözüm üretmek yerine sadece aynı siyasetten beslenmekte. İki kutuplu siyasete karşıyız. Biz denklemleri halkla birlikte kurma yolunda adımlar atıyor ve mevcut yönetimden de bu yönde adımlar atmasını bekliyoruz. Millet varsa bizler varız millet yoksa bizler de yokuz."