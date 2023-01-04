MKYK Üyesi Göçmen, "Karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşıyorlar türküsüne benzetiyoruz yaşanan süreci. Markette, pazarda, kırtasiyede, sokakta yaşanan enflasyon ile yetkililerin aktardı zam oranı arasında ciddi farklar var. Bizler, MYP olarak ekonomik anlamda vatandaşın darboğazdan çıkması için gerekli çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Liyakat söylemimiz aslında her şeyinde çözümü olacak. İsrafın önüne geçerek şehirleşmelerin yoğun yaşandığı günümüzde tarımsal üretimin önemine devlet destekli projelerle öncülük edeceğiz. MYP, asgari ücrette dahi uzlaşılamayan günlerin çözüm noktası olacak. Biz verilen rakamlara değil halkın yaşadığı rakamlara bakarak hareket edeceğiz" diye konuştu.

Söylem ve eylem farklılıklarını ortadan kaldıracaklarını aktaran Göçmen, "MYP Genel Başkanı Remzi Çayır'ında sürekli vurguladığı 'Liyakat, adalet, üretim' sarmalını yönetimi alır almaz hayata geçireceğiz. İnanıyoruz ki, liyakatin olmadığı yerde adalet ve üretim de olmaz. Her söylemimiz eylemimizden asla bağımsız olmayacak. Şuan ise yönetenlere tavsiyemiz kesinlikle halkın enflasyonunun farkında olmalarıdır" ifadelerini kullandı.