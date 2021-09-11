Göz ameliyatı için çıktıkları yolda trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 6 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybeden Kırşehirli aile yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

2 gün önce Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Çelebi ilçesi İğdebeli Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Kırşehir'den Ankara'ya giden Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, Veysel Gezici'nin kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobil ile çarpıştı. Metrelerce savrularak takla atan iki otomobilinde hurdaya döndüğü kazada 1'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatlarını kaybeden baba Murat (39), anne Fatma (30) ve çocukları Şükrü Bostancı (11) Kırşehir'de kılınan cenaze namazının ardından yan yan son yolculuklarına uğurlandı. 3 kişinin cenazesi, Nasuhdede Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, diğer aile fertleri de gözyaşı döktü.