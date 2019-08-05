İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gözleme yaparak öğrencilere burs desteği sağlıyor

Kırşehir’de, Yardım Sevenler Derneğinin 20 yıldır gönüllü Başkanlık görevini yürüten Nurten Büyüksaraçoğlu, gözleme ve çörek yapıp satarak öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

Kırşehir'de, Yardım Sevenler Derneğinin 20 yıldır gönüllü Başkanlık görevini yürüten Nurten Büyüksaraçoğlu, gözleme ve çörek yapıp satarak öğrencilere burs imkanı sağlıyor.



Tarihi Ahi Çarşısı yanında Belediye tarafından açılan 'Kadın Emek Pazarı'nda küçük bir dükkanda yaptığı gözleme ve çöreklerle öğrencilere burs imkanı sunan Büyüksaraçoğlu, "İki kişiyiz, gözleme yaparak öğrencilere burs imkanı sunuyoruz. Belediyenin verdiği alanı işletip masrafları çıktıktan sonra gelirin tamamını Yardım Sevenler Derneğine bağışlıyorum."dedi.



20 Yıldır gönüllü başkanlık yapan ve aldığı parayı da gönüllü olarak bağışlayan Saraçoğlu, "Hiçbir karşılık beklemeden gönüllülük esası ile kazancın masraflar dışında kalan kısmını bağışlayarak Kırşehir'e gelen öğrencilere burs imkanı olarak sunuyoruz. Dernekte de hiçbir ücret almadan çalışıyorum. Bağış yaptığımız para üniversitede okuyan öğrencilerimize burs olarak aktarılıyor."diye konuştu.



Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi, İstanbul'da düzenlenen EMITT (İstanbul Turizm Fuarı) fuarlarında da Kırşehir kültürünün tanıtımı noktasında önemli rol oynuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.