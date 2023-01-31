İhlas Haber Ajansı

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Güne beyaz örtüyle uyanan Kırşehirliler şükretti

Kırşehirliler güne kar yağışı ile uyandı.

Güneşli hava sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı ve evlerinden çıkanlar ise kar yağışını şükürle karşıladı.


Ocak ayının son gününde sabaha karşı lapa lapa yağan kar Kırşehir'de sevinçle karşılandı. Otomobillerin üzeri beyaz örtü ile kaplanırken evlerinden çıkan sürücüler araçlarının üzerinde yer alan karları temizledi. Şehrin beyaza büründüğü kar nedeniyle il merkezinde ve tarihi yapılar üzerinde de görsel güzelliği olan manzaralar oluştu. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolları ve ilçe yollarında yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.


Belediye ekipleri ise il merkezinde sabahın ilk ışıklarıyla çalışmaya başladı. Kırşehirliler, kar yağışını ise şükür ederek karşıladı.

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