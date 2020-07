Gurbetçiler destekledi 77 engelli akülü ve tekerlekli sandalye aldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat, sivil toplum kuruluşu ve siyasi temsilcilerinin katıldığı programda konuşan Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, “Kırşehir'de, 10 yılı aşkın süredir yönetim kurulumuzla birlikte engelli kardeşlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Köy köy gezerek sorunu olan her kardeşimizin engelini ortadan kaldırdık. Hayırseverlerimiz de bizlerin uzattıkları ele kayıtsız kalmadı. Şehirde 77 engellimizin, engelinin kaldırılmasında destek olan Mehmet Kapusuz'a teşekkürlerimi iletiyorum”dedi. Her insanın bir engelli adayı olduğunu belirten Vali İbrahim Akın ise engelli bireylere her zaman şefkat ve merhametle yaklaşılması gerektiğini anlattı. Vali Akın, konuşmasında; “Devletimiz, toplumumuzun bir kısmını oluşturan engellilik konusunu ciddiye alarak, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yüklerini hafifletmek adına düzenlemeler yapmıştır. Engelli kardeşlerimizin hizmetlere kolayca erişmesi için kamu kurumlarında da önemli çalışmalar yapılıyor” diye konuştu

Belediye'den engelli vatandaşa sosyal tesis

Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat, engelli bireylerin toplumda var olmalarının ve sosyalleşmelerinin önemini anlattığı programda Kırşehir Belediyesinin kent park üzerinde açık ve kapalı alanı olmak üzere engelli bireylerin rahatlıkla sosyal ve kültürel amaçla kullanabilecekleri sosyal tesis çalışmalarına başladıkları müjdesini verdi. Polat, konuşmasında; “Engellerin ortadan kaldırılması ve belediye mücavir alanlarında onlarında sosyal hayatın içerisinde var olmalı için gerekli tüm alt yapı çalışmaları yapılmıştır. Belediye olarak engelli kardeşlerimizi her platformda destekliyoruz. Aynı sabaha farklı engellerle ulaşan yüzlerce insan var. Engelli vatandaşlarımızda tıpkı diğer vatandaşlar gibi hayatlarını sürdürebilmeli, bugün sağlıklıyız ama yarını hiçbirimiz bilmiyoruz. Şehrimizde günlük 21 engelli aileye günlük sıcak yemek ikramlarımız devam ettirilmektedir. Engelli her kardeşimiz halk otobüslerinden de ücretsiz şekilde faydalanmakta, kültürel ve sosyal alanda ise her türlü kolaylığı onlara sunuyoruz. Son bir yıl içerisinde de 12 engelli kardeşimizin tekerlekli sandalye ihtiyacını giderdik” ifadelerini kullandı.

Programa Kırşehir'de yerel yayın bir medya kuruluşu da sponsor olarak destek sundu.