İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürses Kılıç: “Psikolojik hazırlıkla mücadele etmek istiyoruz”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, ertelenen Pazarspor maçı sonrası açıklamada bulundu.


Kılıç, takımı psikolojik olarak hazırladıklarını psikolojisi hazır bir takımla da sahada mücadele vereceklerini söyledi. Rakibin 12 oyuncusunda korona virüs testlerinin pozitif çıkmasını da değerlendiren Teknik Direktör Kılıç, “11.11.2020 tarihinde oynamamız gereken Pazarspor maçımız rakibin 12 oyuncusunda testlerin pozitif çıkması sonucu ileri bir tarihe ertelendi. Duyumlarımız Pazarspor'un 2 gün önce test yaptırdığı bunun neticesinde 6 futbolcu 1 teknik ekip ve 2 personel olmak üzere 9 kişide pozitif vaka görüldüğü yönünde bir test daha yaptırıyor ve pozitif vaka sayısı 12 ye çıkıyor” dedi.


Herhangi bir rapor olmadığı yönünde bilgiler olduğunu belirten Kılıç, açıklamasını şöyle sürdürdü;


“Pazarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Eğer ki farklı bir durum söz konusu ise yaklaşık 30 saat süren gidiş dönüş yolculuğumuz fiziksel ve zihinsel yorgunluğumuza neden olmuş ve ayrıca maddi külfeti nedeni ile haklarımızı helal etmiyoruz. Bu anlamda Kulübümüz Federasyon nezdinde girişimlere başlamıştır.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.