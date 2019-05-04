Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Kırşehir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kasada 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu İ.H. idaresindeki 65 MA 008 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir Açık Cezaevi Kavşağı'nda, aynı istikamette seyreden N.A. yönetimindeki 40 DC 386 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçtaki bebek Abdulkadir, çocuklar Yaze (2), Hava (2), Sabah (3), Emine (9), Beyaz (12) ve İzzettin Hamo (16) ile Narin Halil (23), Fatma Alelal (59) ve Hatice Ağca yaralandı. Yaralılar, ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.