İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Kırşehir’de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kasada 12 kişi yaralandı.

Kırşehir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kasada 12 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu İ.H. idaresindeki 65 MA 008 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir Açık Cezaevi Kavşağı'nda, aynı istikamette seyreden N.A. yönetimindeki 40 DC 386 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçtaki bebek Abdulkadir, çocuklar Yaze (2), Hava (2), Sabah (3), Emine (9), Beyaz (12) ve İzzettin Hamo (16) ile Narin Halil (23), Fatma Alelal (59) ve Hatice Ağca yaralandı. Yaralılar, ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.