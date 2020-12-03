Halk Ozanı Muharrem Ertaş, ölüm yıldönümünde dualarla anıldı

Halk ozanı Muharrem Ertaş, Kırşehir'deki mezarı ve evinin önünde düzenlenen etkinlikle ölüm yıl dönümünde anıldı.

Neşet Ertaş'ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş'ı anma törenine; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve kültür müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Bozlak ustası Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrinde dua edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, etkinlikler Muharrem Ertaş'ın evinin önünde sürdü. Vali İbrahim Akın, abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden kabul edilen büyük usta Muharrem Ertaş'ı ölümünün 36. yılında rahmetle andığını söyledi.

Belediye Başkanı Ekicioğlu ise ustaların ustası, saz ve söz üstadı Muharrem Ertaş'ın, kökü yüzyıllar öncesine dayanan Anadolu Abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden olduğunu belirtti. Ekicioğlu, açıklamasında; "Hem mütevazi yaşam biçimi hem de türküleriyle, hayatın güzelleşmesi adına bahsettiği gerçekçi ifadelerle, eşsiz sesi ve sazıyla bu gelenek içinde çok ayrı bir yere sahiptir. Çileli ömrü boyunca Karacaoğlan'dan, Dadaloğlu'ndan, Pir Sultan Abdal'dan aldığı felsefeyle müzik yapan Muharrem Ertaş, son nefesine kadar sazı ve sözüyle Anadolu Abdal geleneğinin devam ettirilmesini dillendirmiştir"dedi

Muharrem Ertaş anısına Kırşehir Belediyesi, belediye hoparlöründen de Ertaş'ın parçalarını dinlettiriyor.