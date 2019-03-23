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Halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi vefat etti

Bozlak ustası halk ozanı merhum Neşet Ertaş’ın kardeşi Ekrem Ertaş, yaşamını yitirdi.

Bozlak ustası halk ozanı merhum Neşet Ertaş'ın kardeşi Ekrem Ertaş, yaşamını yitirdi.



Uzun süredir Alzheimer hastalığı tedavisi gördüğü öğrenilen Ekrem Ertaş, İzmir'de hayata gözlerini yumdu. Ekrem Ertaş'ın yarın Kaman ilçe merkez camisinde kılınacak namaz sonrası defnedilmesi bekleniyor.



Son dönemlerinde çocuklarının yanında İzmir'de yaşayan Ekrem Ertaş, Kırşehir'in Kaman ilçesinde ikamet ediyordu. Ertaş, sağlığında bağlama çalması ile biliniyordu.

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