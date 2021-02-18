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Hasta nakli yapan ambulans, buzlu yolda yan yattı

Kırşehir’de hasta nakli yapan ambulans bir otomobille buzlu yolda çarpışarak yan yattı.

Kırşehir'de hasta nakli yapan ambulans bir otomobille buzlu yolda çarpışarak yan yattı. Kazada 3 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akpınar ilçe 112 biriminde görevli ambulans hasta nakli için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine seyir halindeyken Ankara-Kayseri karayolu üzerinde bir otomobille buzlu yolda çarpışarak yan yattı.


Ambulansta bulunan paramedik görevliler E.Y., A.K., S.O., hafif şekilde yaralandı. Sağlık personeli ayakta tedavi olurken nakli yapılan hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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