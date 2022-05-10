Hastane bahçesinde otomobil yandı

Olayda 2 otomobil hasar gördü.

Olay, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi bahçesinde yer alan otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ö.; 40 LE 816 plakalı otomobilini park ettikten kısa süre sonra otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yanında park halinde bulunan 63 M 0147 plakalı araç sahibi Hüseyin Zengin'in aracına da sıçramasıyla durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yangının diğer araçlara sıçramaması için polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Çıkan yangında otomobili büyük çapta hasar gören sürücü Hüseyin Zengin yaşananları soğuk kanlılıkla şöyle anlattı: "Otomobilimi park ettim. Yanımda park halinde olan aracın sürücüsünü de camı açık diye uyardım. Arkadaşımı muayene getirmiştim. Sonra yangın oldu".

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.