İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Haydi Çocuklar Camiye' programı tamamlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı ile Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi Kırşehir’de 70 çocuğun katılımı ile sağlandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı ile Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen ‘Haydi Çocuklar Camiye' projesi Kırşehir'de 70 çocuğun katılımı ile sağlandı.



Çocuklara namaz kılma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiği projeye Kırşehir'de Seva Derneği ve Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü destek verdi. İl Müftülüğünün resmi izniyle proje merkez Hz. Osman Camiinde gerçekleşti. 70 çocuğun katılımı ile de tamamlandı. m'Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap' sloganıyla gerçekleşen 'Haydi Çocuklar Camiye' projesinde 6-13 yaş arası çocuklar, sabah namazından itibaren tüm vakitlere düzenli devam etti. Cami görevlileri Ali Osman Çelik ve Yaşar Durmuş'un katkı sunduğu proje sonunda dereceye giren çocuklara hediyeleri Kırşehir İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Arslantürk ile Diyanet-Sen Şube Başkanı Mehmet Öztürk tarafından verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.